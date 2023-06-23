انت الأن تتابع خبر إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة دير دبوان الرئيسي شرق رام الله، عقب محاولة المستوطنين اقتحام البلدة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين حاولوا التسلل إلى البلدة من مدخلها الرئيسي وأشعلوا النيران عند المدخل، وتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب.



وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة اتجاه الشبان، والرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق.



وهاجم مستوطنون، مساء الخميس، مركبات فلسطينيين، عند مدخل قرية بيتين الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.



وأفادت الوكالة، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند المدخل الرئيسي لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، مما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها.





