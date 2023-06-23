انت الأن تتابع خبر لجنة أممية تطالب أمريكا بإنهاء استعمار بورتوريكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافقت اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الليلة الماضية على مشروع قرار يعيد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف لشعب بورتوريكو بتقرير المصير والاستقلال، داعية الولايات المتحدة الامريكية إلى تحمل مسؤوليتها لتحقيق هذه الغايات.

وبموجب أحكام القرار المعنون "قرار اللجنة الخاصة بشأن بورتوريكو" - الذي تمت الموافقة عليه بدون تصويت - أيدت اللجنة الخاصة عملية تمكن شعب بورتوريكو من اتخاذ قرارات بطريقة سيادية، لمعالجة احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية الملحة، بما في ذلك البطالة والتهميش والإعسار والفقر ، والمشاكل المتعلقة بالتعليم والصحة، والتي تفاقمت بسبب الخراب الذي خلفه إعصاري إيرما وماريا، والزلازل التي ضربت الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة. .

وحثت اللجنة حكومة الولايات المتحدة، ضمن جملة أمور أخرى، على استكمال إعادة جميع الأراضي التي تحتلها قواتها العسكرية في الإقليم إلى شعب بورتوريكو.