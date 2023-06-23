انت الأن تتابع خبر الصحة السعودية تجري 15 عملية قلب مفتوح للحجاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 64792 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى الأربعاء.



وأشارت إلى أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء 15 عملية قلب مفتوح، و 122 قسطرة قلبية، فيما أجريت 291 عملية غسيل كلوي، و19 عملية مناظير، و 93 عملية جراحية، بينما تم دخول 1211 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.



وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 681.



يذكر أن الصحة السعودية جهّزت خلال موسم حج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا ، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن قرابة 32 ألف ممارس.



كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.





