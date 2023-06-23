انت الأن تتابع خبر ضابط مخابرات أمريكي يكشف علاقة بايدن بالغواصة المنكوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم ضابط مخابرات أمريكي رئيس بلاده جو بايدن معتبرا ان بايدن تعمّد الكذب على الشعب الامريكي بشأن ما حصل للغواصة تيتان المنكوبة.



وقال ضابط المخابرات البحرية الأمريكية جاك بوسوببتس إن الرئيس جو بايدن، كان يخفي الحقيقة حول مصير أفراد طاقم غواصة "تيتان" المنكوبة منذ الأحد الماضي.



وكتب بوسوبيتس على "تويتر": "أفادت صحيفة Wall Street Journal بأن البحرية الأمريكية سجلت انفجارا بالغواصة "تيتان" الأحد الماضي، لكن بايدن كان يخفي هذا النبأ حتى موعد الاستماع لإفادات الشهود حول نجله هنتر اليوم. كان ذلك لإلهاء الرأي العام".



كما اتهم الضابط الرئيس الأمريكي بأنه خلال الأيام الماضية كان الناس يأملون ويؤمنون بأن أفراد الطاقم ما زالوا على قيد الحياة، فيما أخفى بايدن الحقيقة عن أسر الضحايا.



وأضاف: "سجلت البحرية الأمريكية انفجارا على متن الغواصة "تيتان" بعد ساعات من فقدان الاتصال بها، الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب بدء جهود الإنقاذ الدولية التي تقدر بملايين الدولارات".

يذكر أن خفر السواحل الأمريكي كان قد أعلن أمس الخميس أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط كان من غواصة "تيتان"، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

ويوجد 5 أشخاص على متن الغواصة، انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.