انت الأن تتابع خبر شكاوى من ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شكا مواطنون من ارتفاع كبير في أسعار الدواجن في المولات ومحلات النتافات في العديد من المحافظات

وقال مواطنون إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الأسبوع الماضي حتى الان دون معرفة الأسباب

وأضافوا أن سعر كيلو الدجاج تجاوز دينارين و25 قرشا، فيما شكا آخرون من نقص الدواجن في المولات الكبيرة

ودعا مواطنون وزارة الصناعة والتجارة بإعادة فرض السقوف السعرية على الدواجن كما قررت سابقا في شهر رمضان للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر