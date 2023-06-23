انت الأن تتابع خبر السعودية : وصول نحو 1.5 مليون حاج أجنبي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن في السعودية أن حوالي 1.5 مليون حاج أجنبي وصلوا إلى البلاد حتى الآن لأداء فريضة الحج، غالبيتهم وصلوا عن طريق الجو.

وقالت وزارة الإعلام السعودية أمس الخميس، إن أكثر من 1.49 مليون حاج أجنبي وصلوا عبر موانئها الدولية حتى الأربعاء، فيما يسافر 1.43 مليون عن طريق الجو.

وتوقع مسؤولون سعوديون أن يصل عدد الحجاج في عام 2023 إلى مستويات ما قبل الجائحة، ففي عام 2019، قام أكثر من 2.4 مليون مسلم بأداء الحج.

وسيكون موسم الحج لهذا العام هو الأول من نوعه دون القيود المفروضة خلال جائحة فيروس كورونا، ابتداء من عام 2020. ومن المتوقع وصول المزيد من الحجاج قبل بدء موسم الحج يوم الاثنين.