انت الأن تتابع خبر رغم الإجراءات المشددة .. 50 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال.