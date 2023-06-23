انت الأن تتابع خبر انفجار في مدينة القرداحة السورية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتل شخص وأصيب آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة جراء انفجار قذيفتين أطلقتا من طائرة مسيرة بريف اللاذقية الشمالي غربي سوريا.

وذكر مصدر أمني أن إحدى القذيفتين سقطت في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى مقتل شاب 25 عاما وإصابة آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني.

وقتل أمس طفل وامرأة وأصيب ثلاثة مدنيين باعتداء عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات معارضة للنظام السوري.