انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تحذر من خروج الضفة الغربية عن السيطرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من خروج الوضع في الضفة الغربية عن السيطرة، "على خلفية عمليات القتل والخطابات النارية المتبادلة".



وقال تورك إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية"، مشددا على أنه يجب "على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".



وأفاد أنه "من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة"، مؤكد أنه "من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال".



وأضاف "الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه"، كاشفا أن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 126 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ مطلع العام".



وأوضح أن "بينهم 21 فتى وفتاة. وفي مجمل العام 2022، قتل 155 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما يمثل أعلى حصيلة خلال السنوات الـ17 الأخيرة"، مبينا أنه "في العام الماضي قتل أكبر عدد من الإسرائيليين منذ 2016".