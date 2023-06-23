انت الأن تتابع خبر. سويسرا تثمّن جهود المغرب لحل قضية الصحراء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جددت سويسرا التأكيد على أهمية جهود المغرب الجادة وذات المصداقية، الرامية إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، مشيدة "بشكل إيجابي" بمخطط الحكم الذاتي في عملية تسوية هذه القضية.

وتم التعبير عن هذا الموقف، اليوم الجمعة بالرباط، من قبل المستشار الفيدرالي السويسري، وزير الشؤون الخارجية الفيدرالي، إغناسيو كاسيس، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأكد أن "سويسرا تقر وتجدد التأكيد على الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي يقوم على أساس التوافق".

ولدى تطرقه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمانة العامة للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، أكد السيد كاسيس أن "هذه المبادرة تعد نقطة إيجابية في العملية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتيسير حل ملائم".

وأضاف رئيس الدبلوماسية السويسرية "لقد حان الوقت لتسوية هذه القضية وإيجاد حل لها، على اعتبار أن هذه الأزمة قد طال أمدها".

كما شدد على أن سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المحوري الذي تقوم به في العملية المتعلقة بقضية الصحراء وتدعم حلا سياسيا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقال " أظن أنه يتعين إيجاد اتفاق مع ممثل الأمم المتحدة يتيح المضي قدما بالمسلسل لتحقيق الغاية منه، مع التحلي بالمرونة من قبل كافة الأطراف ".