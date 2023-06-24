انت الأن تتابع خبر ولي العهد السعودي يوجه صفعة لدبلوماسيين إسرائيليين في فرنسا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسبّب منع السعودية دبلوماسيين إسرائيليين اثنين من دخول فعالية يحضرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، بمأزق دبلوماسي، علما أنه تمت دعوتهما مسبقا للحضور.

وتحدّث موقع "والا" الإسرائيلي عمّا أسماه "مأزق دبلوماسي" في باريس تعرض له دبلوماسيان إسرائيليان، بعد منعهما من الدخول إلى مراسم استقبال أقامها ولي العهد السعودي، في إطار عرض ترشيح السعودية لاستضافة مؤتمر "إكسبو 2030"، بحسب ما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت "والا" إلى أن قرار السعودية هذا، وعلى الرغم من دعوتهما رسمياً قبل أيام قليلة، قد يكون بمثابة ردّ فعل من جانب الرياض على سياسة حكومة تل أبيب في المسألة الفلسطينية، والتصعيد الجاري في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

وخلص الموقع الإسرائيلي إلى أنّ إلغاء الدعوة للدبلوماسيين الإسرائيليين في اللحظة الأخيرة يُشير إلى أنّ "السعوديين ما زالوا حساسين للغاية تجاه أي بادرة تطبيع مع إسرائيل، حتى ولو كانت رمزية وصغيرة فقط".