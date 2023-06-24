انت الأن تتابع خبر روسيا تنفي قصفها معسكرات شركة "فاغنر" العسكرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، قصفها للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، مبينة أن الأنباء المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام حول الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".