انت الأن تتابع خبر السعودية تصدر مليونا و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبدالفتاح بن سليمان، عن أصدار مليوناً و800 ألف تأشيرة إلكترونية للحج في وقتٍ قياسي، مشيراً إلى أن معايير قياس نجاح الحج تتمثل في ثلاثة معايير هي: أمن وسلامة وصحة الإنسان، إلى جانب أن إدارة الحج والأمور التنظيمية تنعكس على توفير المناخ الملائم لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم لينعموا بالراحة والاستقرار.

وأوضح بن سليمان خلال مؤتمر صحفي السبت، أن التحدي الكبير الذي واجه الوزارة هو انتشار فيروس كورونا في عام1442هـ، والاكتفاء بأعدادٍ محددة في أداء الحج من الداخل لـ 60 ألف حاج؛ وما صاحبها من توفير البيئة الملائمة لتلك الأوضاع من خلال منظومة واحدة من مختلف الجهات للحفاظ على صحة الحجاج من تفشي الوباء، وتحقيق معدلات نجاح مرتفعة.

وبين أن جاهزية وزارة الحج والعمرة في الموسم تبدأ منذ انتهاء موسم الحج السابق؛ وترتبط الجاهزية بالقطاعات الأخرى ذات العلاقة؛ مبيناً أن الوزارة أُطلقت المنصات الرقمية لتقديم طلبات حجاج الداخل مبكراً قبل بدء الموسم بـ 6 أشهر؛ لافتاً النظر إلى أن أعداد الحجاج لا تكتمل إلا في يوم الـ13 من شهر ذي الحجة؛ حيث إن قبل ذلك تكون الرحلات مختلفة الأوقات، إلى جانب ظروف القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة عبر مختلف الوسائل البرية والبحرية والجوية.

ونوه بالتقنية وتوظيفها في مختلف أعمال الوزارة؛ التي تعد الشريان الرئيس لها؛ خاصة فيما يتعلق بالمسارات الإلكترونية؛ منها المنصة المعنية بتسجيل طالبي الحج، واختيار نوع الباقة والدفع لكامل رحلة الحج، إلى جانب توفير الخدمات التي يتعرف عليها الحاج من التغذية والسكن والتنقل؛ حيث تتكامل فيها الإجراءات من عدة قطاعات.

وأفاد أن برنامج "نسك" طُبق منذ السنة الماضية، لخدمة عدد من حجاج الخارج، واعتمدت على أداء غالبية أعمالها تقنياً؛ ولم تغفل الجانب غير التقني, حيث نُفذ بروحٍ إبداعية وتفانٍ كبير من كوادرها البشرية المؤهلة في خدمة ضيوف الرحمن؛ الذين يستشعرون أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ وأمانة.

وأشار إلى وضع 5 نقاط لنقل الحجاج من منى إلى الحرم وفق مسارات محددة.

أكثر من 72 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 72992 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى الخامس من شهر ذو الحجة 1444هـ.

وبينت أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعه من الخدمات منها إجراء 19 عملية قلب مفتوح، و 149 قسطرة قلبية، فيما أجريت 348 عملية غسيل كلوي، و 29 عملية مناظير، بينما تم دخول 1449 حاجا وحاجة إلى المستشفيات.

وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 697.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذًا جويًّا وبريًّا وبحريًّا، واستقبالهم ومتابعة تحقيقهم الاشتراطات الصحية،حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، تتضمن مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، والعمل على زيادة سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا،كما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، يقوم على خدمتهم من الكوادر الصحية المؤهلة أكثر من 32 ألف ممارس.

وبيَّنت أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي بعد تسجيله نجاحًا وتميزًا في موسم الحج الماضي، حيث تم إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وجهَّزت عربات متنقلة طبية تكون موجودة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركزَ طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.