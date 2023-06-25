انت الأن تتابع خبر 26 نقطة تختصر ما حدث في روسيا .. والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قطع عناصر مجموعة فاغنر معظم الطريق إلى موسكو قبل أن يعلن قائدهم يفغيني بريغوجين، اليوم السبت الموافقة على مبادرة رئيس بيلاروسيا، لتنتهي الأزمة -ولو مؤقتا- بين مجموعة فاغنر والكرملين.

فيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي تكشفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بداية التمرد

1- البداية كانت أمس الجمعة بنشر يفغيني بريغوجين قائد المجموعة مقطع فيديو صعد فيه من نبرة خلافه مع كبار الضباط العسكريين في روسيا، ولأول مرة يرفض مبررات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأساسية لغزو أوكرانيا.

2- في سلسلة من التسجيلات الصوتية على تيليغرام، قال إن "شر" القيادة العسكرية الروسية "يجب أن يتوقف" وإن قوات فاغنر سيقودون "مسيرة من أجل العدالة" ضد الجيش الروسي.

3- رد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين، قائلا إنه دعا إلى تمرد مسلح.

4- حث نائب قائد الحملة الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجى سوروفيكين مجموعة فاغنر على التوقف عن معارضتها للقيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها.

عبور الحدود

5 - بريغوجين قال اليوم السبت إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وهم على استعداد للذهاب "إلى أبعد مدى" في معارضتهم للجيش الروسي.

6- دخل مقاتلو فاغنر مدينة روستوف بجنوب روسيا، حسبما قال طباخ بوتين في تسجيل صوتي نُشر على تيليغرام.

7- البيت الأبيض أعلن أنه يراقب الوضع بين روسيا ومجموعة فاغنر، وسيتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن التطورات.

8- حاكم منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا بجنوب روسيا ينصح السكان بالالتزام بالهدوء والبقاء في منازلهم حيث أصبح من الواضح أن قوات فاغنر قد سيطرت على مدينة روستوف.

"مغامرة إجرامية"

9 - وزارة الدفاع الروسية تصدر بيانا تناشد فيه مقاتلي فاغنر التخلي عن بريغوجين، قائلة إنهم "خُدعوا وجُروا إلى مغامرة إجرامية".

10 - مصدر أمني روسي قال لرويترز إن مقاتلي فاغنر سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوبي موسكو.

11- بوتين يلقي خطابا عبر التلفزيون يتعهد فيه بسحق ما أسماه بالتمرد المسلح ويتهم قائد فاغنر "بالخيانة" و بتوجيه "طعنة في الظهر" لروسيا.

12 - الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف بوتين، يقول إن قواته مستعدة للمساعدة في إخماد تمرد بريغوجين واستخدام أساليب قاسية إذا لزم الأمر.

13- الحكومات الأوروبية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تصدر بيانات تقول إنها تراقب عن كثب التطورات في روسيا. وحكومات أخرى عديدة تصدر بيانات مماثلة على مدار اليوم.

14- طائرات هليكوبتر عسكرية روسية تفتح النار على قافلة من المرتزقة المتمردين بعدما قطعوا أكثر من نصف الطريق نحو موسكو في تقدم خاطف بعد الاستيلاء على روستوف خلال الليل.

"الضعف واضح"

15 - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن "ضعف روسيا واضح" وإنه كلما احتفظت موسكو بقواتها ومرتزقتها في أوكرانيا لفترة أطول، زادت الفوضى التي ستدعوها للتراجع.

16 - وكالة تاس الروسية للأنباء تنقل عن سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية، قوله إن من الواضح أن محاولة بريغوجين زعزعة استقرار المجتمع وإشعال حرب أهلية قد باءت بالفشل.

17- نشرت صحيفة فيدوموستي صورا لجنود روس نصبوا موقعا للمدافع الآلية على الطرف الجنوبي الغربي لموسكو. وأظهرت الصور أيضا تجمعا للشرطة المسلحة عند نقطة وصول الطريق السريع إم4، الذي يتقدم فيه مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، إلى العاصمة الروسية.

18- الرئاسة التركية تعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحثه على التصرف بعقلانية.

19- روسيا البيضاء تصدر بيانا تؤكد فيه مجددا تحالفها مع روسيا.

20 - البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإنهم أكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا. كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظرائه في مجموعة السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

21- وكالة الإعلام الروسية تعلن أن بوتين وقع قانونا يسمح بالحبس لمدة 30 يوما لمن ينتهك الأحكام العرفية في المناطق التي فُرضت بها.

22 - نقلت وكالة تاس للأنباء عن المشرع بافيل كراشينينيكوف قوله إن مرتزقة مجموعة فاغنر حصلوا على وعد بالعفو عنهم إذا ألقوا أسلحتهم، "لكن يتعين عليهم فعل ذلك بسرعة".

23- أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حذرت فيه الدول الغربية من استغلال تمرد مجموعة فاغنر "لتحقيق أهدافها المتعلقة برهاب روسيا".

اتفاق لوكاشينكو

24 - قال مكتب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إنه توسط في اتفاق مع بريغوجين الذي وافق على تهدئة الوضع.

25 - قائد فاغنر يعلن أنه أمر مقاتليه، الذين يتقدمون صوب موسكو في قافلة، بالتراجع والعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.26 - الكرملين يعلن أنه سيتم إسقاط دعوى التمرد المسلح ضد برغوجين، وأنه سيذهب إلى بيلاروسيا.

26 - الكرملين يعلن أنه سيتم إسقاط دعوى التمرد المسلح ضد برغوجين، وأنه سيذهب إلى بيلاروسيا.