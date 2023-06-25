انت الأن تتابع خبر مفوض «الأونروا» : لن نستطيع مواصلـة عملياتنـا بعد أيلول والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الأونروا) المفوض فيليب لازاريني من مغبة الوضع الخطير الذي تمر به الوكالة حاليا ، والذي يهدد بوقف المساعدات النقدية لأكثر من (600) ألف لاجئ من فلسطين في سوريا والأردن ولبنان في الربع الأخير من العام، ما لم يتم تأمين مبلغ إضافي 300 مليون دولار بحلول تشرين الأول المقبل .

وخلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة التي عقدت في 20 و 21 من حزيران الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت ، وسط مخاوف شديدة من الحالة المالية للوكالة التي تنذر بالقلق، قال لازاريني: «يأتي اجتماع اللجنة الاستشارية هذه المرة بمثابة إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق والتي سنواجهها في أيلول إذا لم نتلق تمويلا إضافيا»، مضيفا القول: «إن ميزانيتنا ضيقة ولا يمكن تخفيضها أكثر إذا ما أردنا الإيفاء بمهام ولايتنا»، في إشارة إلى الخدمات العامة التي تقدمها( الأونروا) للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وفي جلسات عقدت على مدار يومين، ترأسها رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني د. باسل الحسن ، قام أعضاء اللجنة الاستشارية والإدارة العليا للوكالة بمشاركة فعالة حول القضايا الرئيسة المتعلقة باستمرارية الوكالة وخدماتها المقدمة للاجئي فلسطين ، علما ان اللجنة تتألف من البلدان المضيفة للاجئي فلسطين والجهات المانحة الرئيسة للوكالة .

وتابع لازاريني القول: «بدون تمويل إضافي فوري، لن تتمكن (الأونروا) من مواصلة عملياتها بعد شهر أيلول، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا. كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق عملياتنا سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من الوكالة على أعتاب مجاعة.. ليس هذا هو الوقت المناسب للتردد. لقد حان وقت العمل».

ودعا المشاركين إلى زيادة التمويل المستدام والقابل للتنبؤ للوكالة، مؤكدا على المخاطر الحقيقية والأثر المحتمل لتعليق الخدمات على لاجئي فلسطين. و تحتاج( الأونروا) بشكل عاجل إلى حوالي 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات هذا العام ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة.

من جهته أو ضح باسل الحسن ان التحديات المُلحة تتطلب اهتماما فوريا في ظل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها( الأونروا) قائلا: «لقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على الظروف الحالية والمستقبلية للاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة» ، مضيفا «هناك حاجة ماسة لتحويل الدعم السياسي إلى عمل ، لا سيما لمعالجة الركود المقلق في الموارد المالية للوكالة «.

وكانت قد وجهت (الأونروا) مطلع العام الحالي نداء لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

وتواجه الوكالة نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات. وقد بدأت الوكالة هذا العام (2023) بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.