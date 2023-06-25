انت الأن تتابع خبر مصر .. وزيرة التخطيط تكشف موعد الانفراجة الاقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد توقعاتها للفترة القادمة، موضحة أنها تقدر قلق الناس ولكن هناك أمورا كثيرة تتحسن ويتوقع انخفاض الأسعار نهاية العام الجاري.



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، قالت هالة السعيد: "الصدمات كثيرة جدا على العالم وعلى الدولة متوسطة النمو والنامية، ونبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستكون هناك انفراجة اقتصادية".



وأضافت وزيرة التخطيط: "هناك تحسن في مؤشرات التنمية المستدامة بنحو 6 درجات رغم تراجع دول العالم فيها، وفي مجال الإنفاق على التعليم زادت أكثر من 100% خلال الـ3 أعوام الأخيرة".