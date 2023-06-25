انت الأن تتابع خبر اعتداءات جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على شاب من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين اعتدَوا على الشاب محمد علاء رداد، وحاولوا بتر إصبع يده.

وفي سياق متصل، تجمع عشرات المستوطنين خلال ساعات الفجر عند مدخل بلدة ياسوف شرق سلفيت، ومفارق وطرق بلدة دير استيا وكفر الديك غرب سلفيت، وحاولوا التسلل إلى منازل المواطنين، والاعتداء عليها.

وفي رام الله أحرق مستوطنون، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطني "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.

يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا الأربعاء الماضي عدوانًا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.