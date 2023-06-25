انت الأن تتابع خبر قتيلان وثلاثة مفقودين جراء فيضانات في تشيلي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتل شخصان وفُقد ثلاثة آخرون إثر فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة، وسط تشيلي، حسبما أعلن الرئيس غابرييل بوريك السبت، بحسب واشنطن تايمز.

وقال بوريك "للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار، وفُقد ثلاثة"، إلا أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه.

ومن بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ، بعد زيارته عائلات متضررة في بلدية تالاغانتي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة سانتياغو (وسط).

وأعلنت الحكومة التشيلية حالة الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو (شمال غرب سانتياغو) إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.