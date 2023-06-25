انت الأن تتابع خبر قتل شقيقه وزوجته طعنا بالسكين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في حادثة مفجعة في جمهورية مصر العربية، أقدم مواطن مصري على قتل شقيقه وزوجته طعنا بالسكين.

وفي التفاصيل، أقدم شاب على قتل شقيقه وزوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الجيزة في مصر، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم.

وفي وقت سابق، ورد لغرفة عمليات شرطة النجدة في مصر، بلاغًا بمقتل شخص وزوجته في منطقة بولاق الدكرور في القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لموقع البلاغ.

وفي الإشارة إلى التفاصيل، أن عامل قتل شقيقه الأكبر يبلغ من العمر 55 عاما، وزوجة شقيقه، نتيجة خلافات أسرية بينهما، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف السلطات المصرية، فيما تمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.