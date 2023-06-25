انت الأن تتابع خبر العاهل السعودي يصدر عددا من الأوامر الملكية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد، عددا من الأوامر الملكية.
وفيما يلي، الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي:
1- يعفى الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.
2- يعين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
3- يعين الأستاذ خالد بن محمد بن عبد العزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
4- يعين الأستاذ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
5- يعين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.
6- يعين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.