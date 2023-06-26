انت الأن تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.



وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية المختلفة.



وانطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.