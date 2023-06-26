انت الأن تتابع خبر إيران تتفاوض مع الإمارات والسعودية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أن بلاده تتفاوض مع السعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة

وقال حجة الله عبد الملكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "نعمل على تطوير مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية".

وأضاف "وقعنا مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وسوريا حول التعاون في المناطق الحرة، وأدرجت المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة، ونتفاوض مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل التعاون المشترك في المناطق الحرة"