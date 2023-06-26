انت الأن تتابع خبر رغم وعود الكرملين .. قائد فاغنر لا يزال في ورطة كبيرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت وكالات الأنباء الروسية، الإثنين، أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال خاضعا لتحقيق جنائي بسبب تمرده خلال عطلة نهاية الأسبوع رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه.

وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث: "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل".

وكان الكرملين أفاد، مساء السبت، بأن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.

وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجن في 23 يونيو بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في "مسيرة من أجل العدالة" ضد القادة العسكريين، الذين وصفهم بأنهم جبناء ويقوضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ستسقط التهم الجنائية عن المتمردين مقابل عودتهم إلى المعسكرات، فيما سينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق.