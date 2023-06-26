انت الأن تتابع خبر انتهاء أعمال صيانة جسر عين الباشا الاول والثاني والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، أعمال الصيانة لجسر عين الباشا الأول والثاني الواقع على طريق عمان - جرش.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم استكمال الأعمال كافة ضمن مشروع صيانة فواصل التمدد على الجسر، إذ تم استبدال فواصل التمدد القديمة المتضررة بفواصل تمدد جديدة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا وصيانة مناطق الـ Transition Strip و sidewalk وتم تصويب جميع الملاحظات في الموقع ضمن المواصفات والمقاييس.

وأشارت إلى أنه تم فتح الجسر امام حركة المركبات على الجسرين بالكامل.

وثمنت الوزارة جهود وتعاون الشركاء في مديرية الأمن العام على الجهود التي بذلت لتنظيم حركة السير بالموقع.