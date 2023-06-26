انت الأن تتابع خبر سودانيون يحتفلون مع الدعم السريع بعد سقوط معسكر للشرطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر فيديو تداولته صفحات غير رسمية تابعة للدعم السريع تفاعل بعض مواطني الخرطوم مع عناصر تابعة للقوات بعد إعلانهم عن سقوط معسكر الاحتياطي المركزي السوداني.



وأمس الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقرِ رئاسة قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم، بعد معارك واشتباكات عنيفة مع الجيش السوداني.



والاحتياطي المركزي هي قوات شرطة تتبع بشكل مباشر وزارة الداخلية السودانية، يُطلق عليه قوات "أبو طيرة".



حظيت هذه القوات بعمليات تدريب وتأهيل وتسليح يفوق بقية الوحدات الشرطية الأخرى، حيث تقوم بمهام تأمين نوعية خاصة في الطرق والمراكز الحيوية في البلاد.



تم تأسيس هذه القوات عام 1974 ضمن وحدات شرطة أخرى، ويُقدر عددها بنحو 80 ألف مقاتل موزعين على جميع الولايات السودانية مع تركيز لافت في العاصمة الخرطوم.



شاركت قوات الاحتياطي المركزي خلال معارك سابقة بالخرطوم ضمن مجموعات القتال المكونة من الجيش السوداني وجهاز المخابرات، في التصدي لهجوم شنته حركة العدل والمساواة على الخرطوم عام 2008.





