انت الأن تتابع خبر واشنطن تعلّق تمويل الأبحاث العلمية في مستوطنات الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، بتعليق تمويل مشاريع البحث العلمي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مصدر للموقع أنه بعد أن تقدم باحثون من معهد في المستوطنات بطلب للحصول على منحة من إحدى المؤسسات، أبلغت وزارة الخارجية الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والحكومة الإسرائيلية أنها ستعود إلى سياسة ما قبل 2020 الخاصة بالحد من الدعم الأمريكي.



وقال متحدث باسم الخارجية لـ"أكسيوس" إن الوزارة وزعت مؤخرا توجيهات السياسة الخارجية على الوكالات ذات الصلة وأن "الانخراط في التعاون العلمي والتكنولوجي الثنائي مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة".



وأكد أن الولايات المتحدة "تقدر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل وأن هذا التعاون مستمر"، مبينا أن "هذا التوجيه يعكس ببساطة الموقف الأمريكي بأن التصرف النهائي للمناطق الجغرافية التي أصبحت تحت إدارة إسرائيل بعد 5 يونيو 1967 يعتبر مسألة وضع نهائي وأننا نعمل من أجل حل الدولتين المتفاوض عليه حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".





