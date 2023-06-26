انت الأن تتابع خبر بيان هام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي يعقد اجتماعا مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، بمن فيهم وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الاثنين، إنه "بعد إلقاء الكلمة يعقد الرئيس فلاديمير بوتين حاليا اجتماعا بمشاركة المدعي العام إيغور كراسنوف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزيري الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ومدير هيئة الحراسة الفدرالية دميتري كوتشنيف ورئيس لجنة التحقيقات ألكسندر باستريكين".

وكان الرئيس بوتين قد توجه في وقت سابق من اليوم الاثنين، بكلمة إلى المواطنين الروس بشأن محاولة التمرد المسلح لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يوم 24 يونيو.

وأكد بوتين أن محاولة التمرد كان سيتم التصدي لها في كل الأحوال، وشكر المواطنين على الحفاظ على الوحدة، معبرا كذلك عن امتنانه لكل من ساهم في تسوية الوضع.

وألقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وإليكم أبرز تصريحاته:



بوتين: المجتمع أظهر وحدة عميقة وتم إثبات الموقف بالدفاع عن الدستور والنظام



بوتين: كنا سنقضي على الانقلاب في كافة الأحوال



بوتين: منظمو الانقلاب خانوا الوطن والشعب وأعمالهم كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع



بوتين: سفك الدماء بين الأشقاء ما كان النازيون في كييف يريدونه حتى تفشل روسيا في مسارها



بوتين: أجهزة الأمن والشرطة وقفت إلى جانب المجتمع والطيارون الذين سقطوا حافظوا على مصالح روسيا



بوتين: عناصر "فاغنر" هم أيضا كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن



بوتين: معظم مقاتلي "فاغنر" وطنيين وقد تم تضليلهم



بوتين: أشكر مقاتلي وقيادات "فاغنر" على قرار حقن الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع



بوتين دعا مقاتلي "فاغنر" للتعاقد مع وزارة الدفاع أو العودة لبيوتهم أو المغادرة إلى بيلاروس



بوتين يؤكد أن تعهده لمقاتلي "فاغنر" سوف يتحقق