انت الأن تتابع خبر الركن الأعظم .. بدء تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام للصعود إلى صعيد عرفات، إيذانا ببدء الركن الأعظم لأول موسمِ حج بأعدادٍ مليونية منذ العام ألفين وتسعة عشر.

ويبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية .



مشعر عرفات





تبلغ مساحة المشعر قرابة 33 كيلومترا مربعا.



-يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج.

-تحيط بأرض المشعر المستوية سلسلة من الجبال هي: جبل الرحمة في الشمال، وإلى الشرق من عرفات يقع جبل يطلق عليه العديد من الأسماء كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.

-يمثل الوقوف على عرفات تأسيا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه "خطبة الوداع".





ماذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؟



حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية دعاء يوم عرفة وهو : لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.