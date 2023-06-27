انت الأن تتابع خبر السعودية تنفي رصد أمراض معدية بين الحجاج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نفت وزارة الصحة السعودية، رصد أية أمراض معدية بين الحجاج، الذين استقروا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة في مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، لم نسجل أي أمراض وبائية حتى الآن، ويوجد في مستشفيات المشاعر المقدسة 6 آلاف سرير، مشيراً إلى أن أكثر من 32 ألف من الكادر الصحي متواجدون لخدمة الحجاج في مختلف مناطق المشاعر المقدسة.

كانت وزارة الصحة السعودية أطلقت في وقت سابق، اليوم الإثنين، تنبيهاً للحجاج من الإصابة بالإجهاد الحراري حيث يشهد موسم هذا العام ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما يشكل خطراً على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت الصحة، أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما دعت وزارة الصحة السعودية الحجاج للاعتناء بأقدامهم، عبر فحصها، وغسلها وترطيبها باستمرار.

هذا وتُضخّ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر منى وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج.

ورفعت وزارة الصحة السعودية جهوزيتها للتعامل مع مصابي الإجهاد الحراري، وخصصت 217 سريراً لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريراً في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريراً في مكة المكرمة.