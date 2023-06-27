قادة ورؤساء حكومات 10 دول على صعيد عرفات

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رياض - احمد صلاح - يؤدي قادة وروساء حكومات 10 دول فريضة الحج هذا العام.



ويقف قادة ورؤساء حكومات عدة دول عربية وإسلامية، على صعيد عرفات الطاهر، اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وسط جموع من حجاج بيت الله الحرام، توحدهم جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومناصبهم، ملابس الإحرام البيضاء.



ويؤدي الحج هذا العام كل من رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين والرئيس الباكستاني عارف علوي، والسنغالي ماكي سال، وملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، يُرافقه نجله ولي عهد ولاية بهانج إبراهيم عالم شاه عبدالله.



كما يؤدي الحج هذا العام أيضا نائب رئيس المالديف فيـصل نسيم، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورؤساء حكومات فلسطين، محمد إبراهيم أشتية، ولبنان نجيب ميقاتي، والصومال حمزة عبدي بري، والنيجر أحمدو محمدو.



وبدأت قوافل ضيوف الرحمن، ومن بينهم قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الذين يؤدون الحج، التوافد على صعيد عرفات، مع إشراقة صباح الثلاثاء، للوقوف على صعيده الطاهر، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.



ويشهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث سمحت السعودية بأداء فريضة الحج في العام الجاري، دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج على خلفية انتشار الفيروس.



وبلغ عدد الحجاج عام 2019 ( آخر موسم حج ما قبل كورونا) نحو 2,5 مليون حاج، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في 2020 سمحت السعودية لعشرة آلاف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة في ذلك العام، قبل رفع العدد في العام التالي 2021 إلى 60 ألفا بشروط صحية صارمة؛ ليتجاوز في العام 2022 نحو 926 ألفًا، وسط توقعات بأن يجتاز حاجز المليونين هذا العام.