انت الأن تتابع خبر خطبة عرفة بـ20 لغة من مسجد نمرة .. بث مباشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبث رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة عرفة من مسجد نمرة، خلال فعاليات حج هذا العام 1444 هـ.



وأعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه من المقرر بث الخطبة بـ20 لغة عالمية، ما يمثل تحديًا كبيرًا في توفير خدمات الاتصال والترجمة.



وأوضح الرئيس العام أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى توفير خدمة الاتصال والترجمة للمسلمين في شتى أنحاء العالم.



ويستهدف المشروع أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، وذلك في إطار السعي لإيصال الخطبة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم.



ويعتبر مسجد نمرة من المساجد المهمة في الحج، حيث يؤدى فيه المسلمون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في يوم عرفة.



وأعلنت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج توفير مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.



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