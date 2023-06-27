انت الأن تتابع خبر السلطات الروسية تسقط التهم الموجهة لبريغوجين ومقاتلي فاغنر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء، إسقاط الملاحقات في حقمجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين التي أحدث تمردها الذي استمر 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي، بلبلة في الكرملين.



وقال جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية “ثبُت” أن المشاركين في التمرد “وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة”. وأوضح الجهاز أنه نظرا إلى هذه الظروف “تقرر وقف الملاحقات في 27 حزيران/ يونيو”.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن ثمة “تحضيرات” جارية لنقل المعدات العسكرية “الثقيلة” لمجموعة فاغنر إلى الجيش.

وقالت الوزارة في بيان: “هناك تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية الثقيلة لفاغنر إلى وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية”