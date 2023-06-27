انت الأن تتابع خبر كم تبلغ درجة الحرارة في مكة المكرمة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقف حُجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المبارك "يوم عرفة" في الوقت الذي تواصل فيه درجات الحرارة إرتفاعها مُتجاوزة مُعدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من العام.

وبحسب موقع طقس العرب، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مكة المكرّمة وعرفات خلال الساعات القادمة بشكل إضافي، لتصبح مابين 46 و48 درجة مئوية مع طقس شديد الحرارة.

وتنشط تدريجياً أثناء النهار الرياح الشمالية الغربية مع هبات قوية أحياناً ساعات ما بعد الظهر تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة وتتسبّب في إثارة الأتربة والغبار في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.