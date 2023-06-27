48 درجة مئوية درجة الحرارة في الظل بمشعر عرفات

انت الأن تتابع خبر48 درجة مئوية درجة الحرارة في الظل بمشعر عرفات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت درجة الحرارة في مشعرعرفات ،الثلاثاء، 48 درجة مئوية في مناطق الظل، وذلك وفق المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، وسط تحذيرات ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.



وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني "عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة حيث بلغت 48 ْم في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)".



كما أضاف "ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم وراحتهم".



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، طالب في وقت سابق اليوم، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.



وقال محمد العبد العالي: "هناك تنبيهات من الأرصاد الجوية وتحذيرات صحية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالصدمات الحرارية"، مبيناً أن الحذر والوقاية منها أمر عالي الأهمية.



وتابع "الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد من فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري أو الصدمة الحرارية بسبب الحركة والحر". والصدمة الحرارية مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة.



إلى ذلك، بين العبد العالي أنه بين الساعة 10 إلى الساعة 4 هذه ذروة الحرارة، وبالتالي يجب الوقاية من أشعة الشمس.



وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.



وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن، الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من كل أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.





