انت الأن تتابع خبر صور حصرية .. الحجاج على جبل عرفات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رصدت السوسنة صورا للحجاج على مشعر عرفات، وسط حشود كبيرة من زوار بيت الله الحرام، تزامنا وارتفاع كبير على درجات الحرارة حيث بلغت حوالي 48 درجة مئوية وفق المرصد الجوي السعودي.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.



وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم،

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة.



ومع اقتراب غروب شمس هذا اليوم بدأـ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة وصولا فيها المغرب والعشاء حيث سيبيتون فيها حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.