انت الأن تتابع خبر مجموعة فاغنر تستعد لتسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الروسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أ كدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي:"مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تستعد لتسليم أسلحتها الثقيلة في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا".

وفي ذات السياق، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، الثلاثاء، إغلاق التحقيق في قضية التمرد المسلح، مشيراً في بيان صحفي أن التحقيقات في قضية التمرد، أثبتت أن المشاركين فيها تراجعوا عن التمرد، وعدلوا عن الجريمة.



