روسيا تستدعي القائم بأعمال إسرائيل

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في روسيا، على خلفية تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيانها: "تم لفت انتباه السياسي الإسرائيلي إلى تصريحات السفير الإسرائيلي في كييف، ميخائيل برودسكي، العلنية حول استحالة وقف تبييض المتواطئين مع النازيين السابقين في أوكرانيا وعدم وجوب ربط التفاعل مع السلطات الأوكرانية بقضية تمجيد ستيبان بانديرا وأنصاره".



وتم تذكير القائم بالأعمال الإسرائيلي بأن روسيا وإسرائيل بذلتا الكثير من الجهود للوقوف بوجه إعادة كتابة التاريخ وتمجيد النازيين، بما في ذلك على الساحات الدولية.

