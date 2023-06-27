انت الأن تتابع خبر الأمير محمد بن سلمان في منى للإشراف على راحة الحجاج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إلى منى، للإشراف على راحة الحجاج وما يلزمهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأدى الحجاج المسلمون اليوم الثلاثاء، ركن الحج الأعظم، بالوقوف على جبل عرفات، في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن إجمالي أعداد الحجاج تجاوز المليون و845 ألف حاج وحاجة.