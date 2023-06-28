انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تناحز لإسرائيل على حساب الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلت قائمة سوداء عالمية للأطراف المسؤولة عن إيذاء الأطفال أثناء النزاعات، تصدرها الأمم المتحدة ضمن تقرير أممي حول الأطفال والنزاع المسلح، من الاشارة الى إسرائيل كطرف ضالع ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وأشار التقرير السنوي، الذي صدر الثلاثاء، الى أكثر من 27 ألف انتهاك جسيم تم التحقق منها وتضرر منها قرابة 19 ألف صبي وفتاة في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا في إحاطة للصحفيين في نيويورك، حول التقرير الذي تطرق إلى الوضع في إسرائيل ودولة فلسطين، إن الأمين العام لم يدرج أيا من طرفي النزاع (إسرائيل وفلسطين) في قوائم الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وأضافت غامبا أن الأمين العام قال في تقريره العام الماضي إنه "إذا تكررت في عام 2022 الغارات والهجمات الصاروخية الناجمة عن تصعيد الأعمال العدائية الذي وقع في عام 2021، فإنه ينبغي إدراج أطراف النزاع".

وقالت ان الأمين العام دعا في التقرير أطراف النزاع للتواصل معها لتحديد إجراءات عملية لحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات الجسيمة بحقهم مشيرة أن التقرير رصد تراجعا كبيرا في الغارات الجوية الإسرائيلية من 598 غارة في 2021 إلى 52 في عام 2022 حسب تحليلها.