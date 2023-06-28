انت الأن تتابع خبر تصريح مهم من الرئيس الأمريكي لمسلمي أميركا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، تهنئة إلى جموع المسلمين الذين يحتفلون، ،الأربعاء، بعيد الأضحى المبارك.



وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: “نرسل أنا وزوجتي جيل أطيب تمنياتنا إلى كل من يحتفلون بعيد الأضحى”.



وأشار الرئيس الأميركي في البيان إلى أنها المرة الأولى التي يحتفل فيها البيت الأبيض بعيد الأضحى مع تجمع لقادة الجالية المسلمة، تستضيفه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوغلاس إمهوف.



وأضاف أن تقاليد عيد الأضحى وأداء فرائض الحج تمثل فرصة للمسلمين لتجديد إيمانهم وتذكر بأهمية الإيثار والصدقة وخدمة الفقراء.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمساهمات المسلمين الأمريكيين لمجتمع الولايات المتحدة، مؤكدا أن وجودهم يعزز التزام واشنطن بالتنوع والشمول والحرية الدينية.



وتابع قائلا: “عندما نجتمع مع الأحباء وننخرط في العبادة والأعمال الخيرية وخدمة المجتمع خلال هذه المناسبة المقدسة، دعونا نجدد التزامنا بالقيم التي تربطنا معًا: التعاطف والاحترام المتبادل.. هذه المبادئ هي جوهر الإسلام والروح الأمريكية”.



وأشار بايدن إلى أنه بينما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، يؤدي أكثر من مليون حاج مناسك الحج بشكل سلمي في جبل عرفة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية- بما في ذلك الآلاف من المسلمين الأمريكيين- وهنا في أمريكا، نشارك في العمل بتجديد التزامنا بالسعي لتحقيق السلام وعالم أفضل للجميع.





