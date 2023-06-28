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روسيا تتبرأ من مجموعة فاغنر في إفريقيا

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رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء،أن موسكو لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك في إفريقيا، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل".

وأضاف، " الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة".



 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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