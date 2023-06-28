انت الأن تتابع خبر روسيا تتبرأ من مجموعة فاغنر في إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء،أن موسكو لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك في إفريقيا، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل".

وأضاف، " الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة".





