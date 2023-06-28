انت الأن تتابع خبر السعودية .. تحذير من رئاسة أمن الدولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر مركز العمليات الميدانية برئاسة أمن الدولة السعودي الأربعاء، من كل ما من شأنه أن يمس ويهدد الأمن ويثير الريبة والاشتباه.



وفي رسائل بثها، أوضح أمن الدولة قائلا: "أمن الحج خط أحمر لن ننتظر الوصول إليه، وقال: حجكم فريضتكم وأمنكم واجبنا".



كما دعا إلى التواصل مع رقمه الموحد 990 عند الاشتباه في أي مخالفة من شأنها المساس بالأمن.



ويوم الجمعة الماضي، وجه أمن الدولة السعودي رسالة شديدة اللهجة لكل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج.



وقال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة: "نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد..مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج..هؤلاء ضيوف الرحمن ونحن نتعامل معهم ونحملهم على كفوف الراحة".



وأضاف: "ولكن، متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج..ثقوا تماما أن القطاعات في رئاسة في أمن الدولة له بالمرصاد..أمن الحج خط أحمر..لن نرضى الوصول إليه، بل قبل (المساس به) الوصول إليه".