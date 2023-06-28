انت الأن تتابع خبر تصريح عاجل للرئيس الروسي بشأن تمرد فاغنر المسلح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم تساوره الشكوك في دعم الشعب الروسي للسلطات فيما يتعلق بالتمرد المسلح.



وشدد رئيس جمهورية داغستان، سيرغي ميليكوف، خلال لقائه مع بوتين، على أنه "لا يوجد شخص واحد في داغستان لا يؤيد قرارات القيادة الروسية، التي تم اتخاذها في 24 يونيو هذا العام".



وأجاب بوتين: "لم تكن لدي أي شكوك في ردود الفعل في داغستان وفي البلاد بأسرها".



وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "فاغنر" العسكرية استولت في ليلة 24 يونيو، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة روستوف الروسية، بعد أن زعم مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات "فاغنر"، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالكامل.



وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرة الأراضي الروسية إلى بيلاروس، مقابل غلق القضية الجنائية.





