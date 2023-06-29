انت الأن تتابع خبر الخارجية الأمريكية: إحراق النصوص الدينية مؤذ ويظهر عدم الاحترام والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علقت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، على حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في السويد، من قبل شخص متطرف.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "إن إحراق النصوص الدينية أمر مؤذ ويظهرعدم الاحترام. فيه النيران أمام مسجد في ستوكهولم.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير السويدي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على ما وصفته بـ"تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في البلد الأوروبي.