انت الأن تتابع خبر المغرب ينتفض للمصحف الشريف ويستدعي سفير السويد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس باستدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط، واستدعاء سفير جلالة الملك بستوكهولم للتشاور، وذلك بعد إحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، على مرآى من رجال الأمن.

وبعد إحراق المصحف الشريف في السويد شهر آذار الماضي، أصدرت الحكومة السويدية موافقة ،مرة أخرى، لتنظيم مظاهرة ،تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، الأربعاء.

وأعلن المغرب تنديده هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد، الذي يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى.

وانتفض ملكا وشعبا ضد هذا الفعل غير المسؤول، والإستفزازي، مشيرا إلى أنه مهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم.

وبناء على ذلك، فقد عبر الملك محمد عن رفضه القاطع لمثل هذه الأفعال المتكررة، التي ارتكبت تحت أنظار ورضا الحكومة السويدية، ، تم استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط، الأربعاء، إلى وزارة الشؤون الخارجية. وخلال هذا الاستدعاء، تم التعبير عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول.

كما تم استدعاء سفير المغرب بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى.