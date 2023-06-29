انت الأن تتابع خبر الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ الحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى،الخميس، أول أيام التشريق، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا يوم أمس برمي جمرة العقبة.



هذا وتعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجّاج في جسر الجمرات، مع تطبيق خطط وتدابير وقائية مكثّفة لرمي الحجّاج للجمرات الثلاث بيسر وسهولة، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيّماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المُعدّة مسبقاً.



وقيل بأنها سميت بأيام التشريق لأن صلاة العيد تأتي بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تتبع يوم العيد فسميت أيام التشريق. وقيل أيضًا لأن الهدي والأضحية لا تنحر إلا بعد شروق الشمس وصلاة العيد.

