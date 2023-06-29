انت الأن تتابع خبر هزة أرضية تضرب الحدود العراقية الإيرانية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم المنطقة الحدودية بين العراق وإيران.

وذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان، أن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي،سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان الواقعة جنوبي البلاد وبالقرب من الحدود العراقية - الإيرانية.

وأضاف البيان أن السكان شعروا بالهزة شعورا متفاوتا، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي إيران، أعلنت السلطات أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ايلام الواقعة غربي البلاد.