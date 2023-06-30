انت الأن تتابع خبر فرنسا: اعتقال 667 شخصا بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوقفت الشرطة الفرنسية 667 شخصًا ليل الخميس الجمعة، بعد أعمال شغب وعنف لليلة الثالثة على التوالي تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان.

وكتب دارمانان على تويتر "هذه الليلة، واجه عناصر الشرطة والدرك والإطفاء مرة جديدة وبشجاعة أعمالا غاية في العنف، بناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم، أوقفوا 667 شخصًا".

وحسب شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة، لا تزال المدن الفرنسية تشتعل غضبا رغم دعوات التهدئة والأمر بإيداع الشرطي الذي أطلق الرصاص على الفتى نائل ذي ال17 ربيعا رهن الحبس وتوجيه تهمة القتل العمد له. حيث عاشت عدة مدن فرنسية ليلة أخرى من أعمال الشغب تم فيها إحراق بعض وسائل النقل وبعض المحلات.

ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.