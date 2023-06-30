انت الأن تتابع خبر لافروف: لا أسباب لتمديد اتفاق الحبوب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو لا تجد أسباباً تدفعها للموافقة على تمديد اتفاق الحبوب مع الأمم المتحدة وأوكرانيا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو: "روسيا تعتقد أن الجهات المتطلعة لتمديد مبادرة البحر الأسود "صفقة الحبوب" تمتلك حججاً لفعل ذلك، لقد أصبحت المبادرة منذ فترة طويلة تجارية".

وأشار لافروف إلى أن "صادرات روسيا من الحبوب ستكون هذا العام أكثر من 50 مليون طن، لذلك فإن الشركاء لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية"