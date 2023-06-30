انت الأن تتابع خبر ماكرون: نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على الشغب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى برصاص شرطي.

وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة مع أعضاء من حكومته، إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق". كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن هناك "استغلالا غير مقبول لوفاة فتى مراهق، وهو ما نشجبه جميعا عندما ينبغي أن تكون هذه الفترة فترة تعاضد واحترام"، ودان من يستغلون الوضع وكذلك مفتعلي "أعمال العنف البحتة التي لا مبرر لها وهي غير مشروعة".

ورحب ماكرون بالاستجابة "السريعة والمناسبة" للشرطة، وأعلن أن وزارة الداخلية ستنشر "موارد إضافية". وقال "تم اتخاذ القرار بإلغاء

العديد من الاحتفالات والتجمعات في الدوائر الأكثر حساسية".

وكانت الشرطة الفرنسية نفذت منذ ليل الخميس، مئات التوقيفات خصوصا في باريس وضواحيها. وأصيب نحو 250 شرطيا بجروح خلال الليل.